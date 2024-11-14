Олимпийская чемпионка Линдси Вонн возобновила карьеру в 40 лет

«Я никому ничего не пытаюсь доказать, на меня никто не давит. Лишь я и горы, как в самом начале. Моя цель — получать удовольствие от того, что я делаю, и, надеюсь, этот путь приведет меня к участию в Кубке мира. Я бы не вернулась в сборную, не будь у меня таких намерений.



Олимпиада-2026? Мне всегда нравились гонки в Кортина-д'Ампеццо, я добилась там больших успехов. Но я не знаю, что ожидает меня в ближайшие месяцы, поэтому не могу сейчас сказать, возможно ли мое участие в Играх», — сказала Вонн.