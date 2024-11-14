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Олимпийская чемпионка Линдси Вонн возобновила карьеру в 40 лет

Американская горнолыжница Линдси Вонн возобновила спортивную карьеру. Об этом сообщает The New York Times.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

40-летняя спортсменка присоединилась к сборной США по лыжным видам спорта и планирует принять участие в Кубке мира.

«Я никому ничего не пытаюсь доказать, на меня никто не давит. Лишь я и горы, как в самом начале. Моя цель — получать удовольствие от того, что я делаю, и, надеюсь, этот путь приведет меня к участию в Кубке мира. Я бы не вернулась в сборную, не будь у меня таких намерений.

Олимпиада-2026? Мне всегда нравились гонки в Кортина-д'Ампеццо, я добилась там больших успехов. Но я не знаю, что ожидает меня в ближайшие месяцы, поэтому не могу сейчас сказать, возможно ли мое участие в Играх», — сказала Вонн.

Линдси Вонн является одной из самых титулованных горнолыжниц в истории. На ее счету 82 победы на этапах Кубка мира, что делает её второй по количеству побед после Ингемара Стенмарка. Вонн также четырежды выигрывала общий зачет Кубка мира и является обладательницей восьми титулов в зачете скоростного спуска, что является рекордом среди женщин. Она завоевала олимпийское золото в скоростном спуске в 2010 году и еще дважды становилась олимпийским призером.

В феврале 2019 года Вонн завершила спортивную карьеру. В апреле этого года спортсменка перенесла операцию по установке искусственного коленного сустава.