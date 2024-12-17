Лыжница Степанова: Нейтральный статус для нас — абстракция

«А что это так много возбужденных в последние дни в окололыжном и околобиатлонном мире? Нейтральный статус для нас — полная абстракция на ближайший год. За пловцов я искренне рада, но они победили на соревнованиях, проводившихся в почти дружественном Будапеште, где главный спонсор — китайская компания и где “главный начальник по плаванию” из Кувейта. У них даже штаб‑квартира в Венгрию переезжает», — написала Степанова в Telegram‑канале.