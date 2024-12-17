Лыжница Степанова: Нейтральный статус для нас — абстракция

Вероника Степанова заявила, что пока российские представители лыжного спорта не могут рассчитывать на допуск на международные соревнования.
«А что это так много возбужденных в последние дни в окололыжном и околобиатлонном мире? Нейтральный статус для нас — полная абстракция на ближайший год. За пловцов я искренне рада, но они победили на соревнованиях, проводившихся в почти дружественном Будапеште, где главный спонсор — китайская компания и где “главный начальник по плаванию” из Кувейта. У них даже штаб‑квартира в Венгрию переезжает», — написала Степанова в Telegram‑канале.
«А у лыжников, кто забыл, ближайший чемпионат мира в Норвегии, босс из Швеции/Великобритании и спонсоры точно не из Китая. Почувствовали разницу? Вот к Олимпиаде‑2026 посмотрим — там гораздо более взрослые дяди и тети рулят, если надо им будет — в последний момент все свои же ограничения снимут, правила поменяют и россиян включат», — добавила олимпийская чемпионка.
На завершившемся 15 декабря чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште россияне выиграли шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в неофициальном медальном зачете.
Степанова завоевала золото Олимпиады в Пекине в 2022 году в составе лыжной эстафеты. Российскую команду, помимо Вероники, представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.