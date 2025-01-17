Елена Вяльбе: Зарубежные коллеги нам завидуют

«Хоть мы и не допущены до международных стартов, но общение с нашими международными коллегами у нас есть, и они действительно завидуют тем соревнованиям, которые у нас проходят. В настоящее время мы имеем лыжно-биатлонный комплекс “Мирный”, который в прошлом году удачно был открыт. Комплекс имеет международный сертификат, то есть мы можем проводить здесь все соревнования, даже уровня Кубка мира», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».