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Елена Вяльбе: Зарубежные коллеги нам завидуют

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе уверена, что зарубежные спортсмены завидуют тому, какие турниры сейчас проводят в России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Хоть мы и не допущены до международных стартов, но общение с нашими международными коллегами у нас есть, и они действительно завидуют тем соревнованиям, которые у нас проходят. В настоящее время мы имеем лыжно-биатлонный комплекс “Мирный”, который в прошлом году удачно был открыт. Комплекс имеет международный сертификат, то есть мы можем проводить здесь все соревнования, даже уровня Кубка мира», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, российские спортсмены не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года из-за санкций. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в декабре 2024-го сообщала, что не планирует снимать ограничения со спортсменов из России.

С 16 по 18 января в Казани проходит пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Отметим, что его пропустит один из лучших лыжников страны Александр Большунов. Об этом ранее сообщил тренер спортсмена — Юрий Бородавко.