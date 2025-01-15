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Александр Большунов пропустит гонку на 15 км на этапе Кубка России

Тренер Александра Большунова Юрий Бородавко сообщил, что лыжник не сможет присутствовать на гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Казани.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Александр Большунов уехал, находится сейчас в Москве по серьёзным обстоятельствам. Первую гонку в Казани он пропускает, но у него остаётся возможность стартовать в следующих. Если всё достаточно быстро разрешится, он примет участие в следующих гонках. Он ещё может вернуться на этап в Казани», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, гонка пройдет в четверг, 16 января, а этап в Казани продлится до 19 января. Ранее Большунов уже снимался с Гонки чемпионов в Рязани в связи с проблемами со здоровьем, однако после этого его тренер Бородавко сообщал, что спортсмен чувствует себя лучше и будет участвовать на соревнованиях в Казани. В минувшем сезоне у Большунова была серия из 23-х побед подряд, а вот в текущем сезоне российский лыжник пока смог стать первым только в четвертьфинале спринта классическим стилем на этапе в Кирово-Чепецке.

Мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем пройдет в четверг. Начало запланировано на 13:00 мск.