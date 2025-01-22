Губерниев заявил о готовности заменить Вяльбе на посту в ФЛГР

Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР 17 июня 2010 года. В мае 2014 года она была переизбрана на пост на второй срок на безальтернативной основе, 25 мая 2018 года — на третий срок также на безальтернативной основе. Также с января 2020 года она возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России. Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.