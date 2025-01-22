Губерниев заявил о готовности заменить Вяльбе на посту в ФЛГР

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), который с 2010 года занимает трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.
«Тут всему миру ясно, кто сильнейший!!! Надо менять ржавое на новое, крепко и профессионально сделанное!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.
Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР 17 июня 2010 года. В мае 2014 года она была переизбрана на пост на второй срок на безальтернативной основе, 25 мая 2018 года — на третий срок также на безальтернативной основе. Также с января 2020 года она возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России. Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.
В конце 2024 года Губерниев заявил, что Вяльбе «слетела с катушек». По его мнению, «возвращаться в мировой спорт с такими людьми не получится».
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Лыжники пропустили чемпионат мира 2023 года и три розыгрыша Кубка мира.