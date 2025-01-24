Норвежский журналист: Вяльбе несет чушь все чаще и чаще

На прошлой неделе Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что международные коллеги завидуют соревнованиям, которые проводятся в России.
«Иностранцы завидуют турнирам в России? Мне очень жаль, но подобная чушь от Вяльбе встречается все чаще и чаще. Она лишь отчаянно пытается отстоять свою собственную позицию. Но, как я слышал, она становится все более и более изолированной, что не слишком удивительно, учитывая качество ее высказываний», — приводит Sport24 слова журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта.
«Если что, иностранные конкуренты жалеют своих российских коллег из-за отсутствия реальных вызовов. Судя по тому, что Большунов, в частности, показал этой зимой, что-то в российской команде серьезно не так. А вот в отношении Вяльбе я все больше и больше соглашаюсь с Губерниевым и его описанием», — добавил Сальтведт.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.
Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы президента Федерации лыжных гонок России должны состояться в 2026 году. Недавно известный телеведущий Дмитрий Губерниев заявил о готовности заменить Вяльбе на посту главы лыжной федерации.