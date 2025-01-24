Норвежский журналист: Вяльбе несет чушь все чаще и чаще

«Иностранцы завидуют турнирам в России? Мне очень жаль, но подобная чушь от Вяльбе встречается все чаще и чаще. Она лишь отчаянно пытается отстоять свою собственную позицию. Но, как я слышал, она становится все более и более изолированной, что не слишком удивительно, учитывая качество ее высказываний», — приводит Sport24 слова журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта.