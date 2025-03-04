Устюгов выиграл золото ЧР в спринте. Большунов не вышел в финал

32-летний лыжник, представляющий ХМАО-Югра, преодолел дистанцию за 3 минуты 2,51 секунды. В финальном забеге он опередил Владислава Осипова и Савелия Коростелева.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал:
- Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.02,51;
- Владислав Осипов (Республика Татарстан) — +0,75;
- Савелий Коростелев (Республика Татарстан) — +1,44;
- Ермил Вокуев (Республика Коми) — +4,34;
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — +11,41;
- Александр Терентьев (Тюменская область) — +15,06.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сумел выйти в финал. В полуфинале он показал третий результат (3.03,67), уступив Сергею Устюгову (3.02,85) и Александру Терентьеву (3.02,93). Ему не хватило 0,04 секунды, чтобы отобраться в финал как лаки-лузеру.
В финале женского спринта уверенную победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал:
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 3.30,15;
- Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра) — +1,65;
- Алена Баранова (Москва) — +1,82;
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — +1,84;
- Наталья Крамаренко (Свердловская область) — +8,09;
- Христина Мацокина (Республика Татарстан) — +27,05.