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Устюгов выиграл золото ЧР в спринте. Большунов не вышел в финал

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

32-летний лыжник, представляющий ХМАО-Югра, преодолел дистанцию за 3 минуты 2,51 секунды. В финальном забеге он опередил Владислава Осипова и Савелия Коростелева.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал:

  1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.02,51;
  2. Владислав Осипов (Республика Татарстан) — +0,75;
  3. Савелий Коростелев (Республика Татарстан) — +1,44;
  4. Ермил Вокуев (Республика Коми) — +4,34;
  5. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — +11,41;
  6. Александр Терентьев (Тюменская область) — +15,06.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сумел выйти в финал. В полуфинале он показал третий результат (3.03,67), уступив Сергею Устюгову (3.02,85) и Александру Терентьеву (3.02,93). Ему не хватило 0,04 секунды, чтобы отобраться в финал как лаки-лузеру.

В финале женского спринта уверенную победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал:

  1. Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 3.30,15;
  2. Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра) — +1,65;
  3. Алена Баранова (Москва) — +1,82;
  4. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — +1,84;
  5. Наталья Крамаренко (Свердловская область) — +8,09;
  6. Христина Мацокина (Республика Татарстан) — +27,05.