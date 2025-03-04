Устюгов выиграл золото ЧР в спринте. Большунов не вышел в финал

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сумел выйти в финал. В полуфинале он показал третий результат (3.03,67), уступив Сергею Устюгову (3.02,85) и Александру Терентьеву (3.02,93). Ему не хватило 0,04 секунды, чтобы отобраться в финал как лаки-лузеру.