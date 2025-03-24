В Удмуртии лыжник ударил соперника ногой по голове

По словам главы Федерации лыжных гонок Удмуртии Максима Вылегжанина, сейчас важнее провести с Филатовым воспитательную работу. «Случай для нас некрасивый и неприятный, тем более он сильный спортсмен. Будем разговаривать и встречаться с обоими, с тренерами и родителями. Хочется, чтобы Георгий извинился перед своим соперником, чтобы больше такого не повторялось», — заявил Вылегжанин.