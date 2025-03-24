В Удмуртии лыжник ударил соперника ногой по голове

Во время эстафетной гонки на турнире «Быстрая лыжня», проходившем 16 марта в удмуртском селе Якшур-Бодья, произошел конфликт. Лыжник Георгий Филатов, выступавший за команду из Можги, столкнулся с упавшим перед ним участником, что привело к его собственному падению. Пытаясь освободить свои лыжи, сцепившиеся с лыжами соперника, Филатов ударил его коленом в область головы.
Впоследствии стало известно о том, что Георгий Филатов требует компенсацию от матери ребенка, о голову которого он ударом ноги сломал лыжу после столкновения на трассе.
«Сборник Удмуртской Республики Георгий Филатов повел себя некорректно в данной ситуации, Он сломал лыжу о голову моего ребенка и требовал возмещения ущерба. Ребенок получил травму головы», — приводит ТАСС слова Юлии Курышкиной, матери 13-летнего лыжника.
По словам главы Федерации лыжных гонок Удмуртии Максима Вылегжанина, сейчас важнее провести с Филатовым воспитательную работу. «Случай для нас некрасивый и неприятный, тем более он сильный спортсмен. Будем разговаривать и встречаться с обоими, с тренерами и родителями. Хочется, чтобы Георгий извинился перед своим соперником, чтобы больше такого не повторялось», — заявил Вылегжанин.
«Мы соберемся президиумом Федерации лыжных гонок Удмуртии и поднимем вопрос о наказании. Возможно, будет дисквалификация. Но сейчас важнее провести воспитательную работу, этому должны уделять внимание и тренеры, и родители, и мы, и все лыжники страны. Нужно вести себя адекватно, чтобы в лыжных гонках все жили дружно и мирно», — добавил глава Федерации лыжных гонок Удмуртии.