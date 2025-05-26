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Лыжница Тереза Йохауг пропустит Олимпиаду-2026

36-летняя норвежская лыжница Тереза Йохауг, четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, подтвердила, что не будет участвовать в сезоне-2025/26.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Carl Sandin\Zuma\TASS

«Я приняла решение не выступать на Олимпиаде. Возвращение в этом сезоне стало для меня удивительным приключением, но, хотя я по-прежнему люблю лыжный спорт, сейчас мне важно проводить больше времени с семьей. С нетерпением буду болеть за нашу команду со стороны. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня во время возвращения, и особенно моему мужу. Без него это было бы невозможно», — написала Йохауг в социальных сетях.

Йохауг уже завершала карьеру в 2022 году, но через два года вернулась к соревнованиям после рождения дочери. В январе 2025 года она в четвертый раз стала победительницей престижной многодневной лыжной гонки «Тур де Ски»‎, а на домашнем чемпионате мира в Тронхейме завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо.