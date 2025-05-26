Лыжница Тереза Йохауг пропустит Олимпиаду-2026

«Я приняла решение не выступать на Олимпиаде. Возвращение в этом сезоне стало для меня удивительным приключением, но, хотя я по-прежнему люблю лыжный спорт, сейчас мне важно проводить больше времени с семьей. С нетерпением буду болеть за нашу команду со стороны. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня во время возвращения, и особенно моему мужу. Без него это было бы невозможно», — написала Йохауг в социальных сетях.