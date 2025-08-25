18 млн за золото и полная нищета: сколько зарабатывают спортсмены после Олимпиады

Олимпийские игры — важный этап в жизни спортсмена: к ним идут годами и долго готовятся. И победа, естественно, приносит триумф во всех смыслах. Однако, одни спортсмены смогли использовать Олимпиаду как ключ к безбедной жизни, а у других не получилось удержаться на плаву. Собрали в статье четверых обладателей олимпийского золота — и истории их непохожих судеб.
Александр Легков: премия за золото и резкое падение дохода спустя годы
На Зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 знаменитый лыжник взял сразу две медали — золото и серебро. Это была действительно зрелищная победа, а суммарный гонорар Легкова составил впечатляющие 18,5 млн рублей.
Однако всего через 2 года удача отвернулась от Александра: в его «олимпийской» допинг-пробе нашли стероиды. Медали аннулировали, а самого спортсмена дисквалифицировали с пожизненным запретом на участие в Играх. И хотя Александру удалось отстоять свое честное имя, репутация сильно пострадала — а время оказалось упущено.
В 2018-м лыжник завершил карьеру без надежды на доход от былой славы. После этого Александр полностью сменил род деятельности — и занялся политикой. Уже будучи депутатом, Легков постепенно восстановил репутацию и финансовое положение. Однако, факт падения с Олимпа так и остался фактом.
Алина Загитова: рост гонораров и переход к медийным проектам
За две медали на Играх в Пхенчхане российская фигуристка получила около 13 млн рублей — и мировую славу. Собрав тем самым все возможные титулы в фигурном катании, Алина завершила свою спортивную карьеру.
Покинув лед, 17-летняя Загитова отправилась покорять телевидение. Она стала частой участницей ледовых шоу и начала осваивать карьеру телеведущей. Кроме того, Алина увлеклась спортивной журналистикой и параллельно поступила в университет. Она также заключила несколько рекламных контрактов, в том числе с Puma, брендом косметики Shiseido и производителем товаров для сна Airweave. Одно только это приносит ей до $200 тысяч в год. А в 2023-м году экс-фигуристка выпустила собственную линию спортивной одежды «AZ by Alina Zagitova».
Бывшая королева льда пользуются своей незатухающей славой по максимуму. Она поддерживает широкую медийность, расширяет поле работы с брендами и думает о карьере тренера. Что касается состояния Алины, на данный момент оно стабильно достигает $5 млн — и все благодаря удачному старту, деловой хватке и любви фанатов.
Софья Великая: увеличение выплат и участие в рекламных кампаниях
Софья Великая — российская саблистка и дважды олимпийская чемпионка. Победы, пусть и командные, принесли ей не только признание, но и внушительное денежное вознаграждение. Однако, фехтовальщица решила продолжить игру на спортивной арене и не прогадала.
Она поучаствовала еще в двух Олимпиадах, забрала 3 серебряных медали и достигла статуса восьмикратной чемпионки мира. А на родине гордо носит звание заслуженного мастера спорта России. Так спортсменка заставила весь мир смотреть на фехтование с уважением. При этом Софья является матерью двоих детей и широко известной личностью в медиапространстве. Она также активно поддерживает «огонь» своей спортивной славы и не отказывается от рекламных проектов.
Великой удалось стать намного больше, чем просто обладательницей медали с саблей в руках. И хотя точная сумма ее доходов неизвестна, они явно соответствуют ее высокому статусу в мире большого спорта.
Виктор Ан: рекордные бонусы и потеря дохода после скандала
Знаменитый шорт-трекист буквально стал легендой конькобежного спорта. После шестого олимпийского золота он получил мировое признание, внушительное вознаграждение и квартиру в центре Санкт-Петербурга.
Однако, после завершения карьеры в 2020-м году у спортсмена начались проблемы. Дело в том, что для Виктора никогда не существовало границ — только лед и стремление к победе. В то время как за кулисами его называли предателем родины и осуждали игру за российскую сборную. А когда Ан решил вернуться в Южную Корею, хейтеров прибавилось с обеих сторон.
И хотя его побед нельзя отменить, большую часть своих спонсоров Виктор растерял — и вынужден был переехать в Китай. Там ему предложили должность тренера и сравнительно высокую зарплату. Увы, о прежних доходах и славе речь даже не идет. Сам же экс-конькобежец считает, что заслужил такой исход — и старается не разжигать застарелый конфликт.
Шум от громких побед затихает, а жизнь продолжается. Одни спортсмены продолжают карьеру, находят себя в бизнесе — и монетизируют свою славу по максимуму. Другим же везет меньше: они попадают в скандалы, уходят из спорта и ищут другую работу. Олимпиада может стать как трамплином к яркому будущему, так и послужить толчком к черной полосе и забвению. И никогда не угадать, кому какая участь подготовлена.