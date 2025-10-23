Австрийский лыжник ответил Веронике Степановой на критику Запада

Во вторник, 21 октября, совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) оставил в силе решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе в нейтральном статусе. Таким образом, они не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в соцсетях раскритиковала решение FIS и заявила, что начинает подготовку к Олимпиаде-2030. Ранее она неоднократно заявляла, что не стоит ориентироваться на Запад, ведь соревнования высокого уровня можно проводить и в России. Фермойлен нецензурно отреагировал на слова Степановой и обвинил ее в лицемерии.
«Я один из немногих западных лыжников — возможно, единственный, хоть как-то значимый для СМИ, — кто активно пытается вести диалог с россиянами, особенно на эти темы. Я друг русского народа, но это не значит, что я друг российской политики.
Там, откуда я родом, свобода слова — одно из основополагающих прав, и, будучи публичным человеком, я обязан высказывать свое мнение. Когда Вероника Степанова приезжает в мой родной город, а затем пишет в Telegram о том, как якобы ужасен Запад, я не могу не задаться вопросом: если все действительно так плохо, зачем вообще сюда приезжать? Никто не заставляет ее тренироваться в Рамзау. Если бы я поехал в Россию и публично жаловался на то, как там плохо, это тоже бы не понравилось людям — и это понятно.
Поддерживаю ли я последнее решение FIS? Частично. Я считаю правильным, что страны должны нести ответственность за свои действия. Но я также считаю проблематичным, что Россия, похоже, единственная, кто столкнулся с подобными последствиями. Другие страны тоже начинали военные конфликты, но их спортсмены продолжают участвовать в соревнованиях. Этот двойной стандарт меня не совсем устраивает. На данный момент я считаю, что единственный реальный путь к возвращению России на международные соревнования — это прекращение боевых действий на Украине.
Скучают ли европейские лыжники по россиянам и конкуренции с ними? Да, многие из нас скучают по соревнованиям с российскими спортсменами — они всегда представляли сильный состав, — но большинство пока все еще поддерживает решение FIS», — сказал Фермойлен.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. С тех пор FIS дважды продлевал санкции против российских спортсменов.
Степанова — чемпионка Олимпиады-2022 в Пекине в эстафетной гонке. В возрасте 21 года и 39 дней она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.
Фермойлен — серебряный призер чемпионата мира 2023 года и двукратный участник Олимпийских игр.