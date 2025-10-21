Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд

«Мы рады и удовлетворены тем, что большинство в международном лыжном сообществе по-прежнему выступает за исключение спортсменов из России и Беларуси.



Федерация лыжного спорта Норвегии четко обозначила свою позицию с самого начала, и сегодняшнее решение — победа для всех, кто дистанцируется от действий России.



Хорошо известно, что по этому сложному вопросу существуют разные мнения, в том числе и внутри FIS. Подход Норвегии и Ассоциации лыжного спорта всегда заключался в том, что ничего не изменилось с начала конфликта 2,5 года назад. Затянувшийся конфликт не должен вознаграждаться участием в Олимпийских играх», — сказала президент Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг.