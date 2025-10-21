Наши лыжники не едут на Олимпиаду: норвежцы ликуют, Россия собирается в суд

Российские лыжники официально мимо Олимпиады-2026 в Милане — совет Международной федерации (FIS) проголосовал за продление отстранения.
Без Игр остались не только лыжники, но и сноубордисты, прыгуны с трамплина, двоеборцы, горнолыжники и фристайлисты.
"Совет FIS собрался во вторник и проголосовал за отказ от участия спортсменов из России и Беларуси в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) в квалификационных соревнованиях FIS к зимним Олимпийским играм и Паралимпийским играм 2026 года в Милане (Кортина).
Режим AIN Международного олимпийского комитета был разработан в качестве возможного пути для участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх, при этом каждая международная федерация сохраняет за собой ответственность за решение о допуске этих спортсменов к участию в своей существующей квалификационной системе", — решение FIS.
Почему не допустили?
FIS оставалась последней зимней федерацией, которая не определилась с решением по россиянам — вопрос обсуждали несколько раз, но постоянно переносили вердикт.
Дальше тянуть было нереально — скоро стартует Кубок мира, на котором и пройдет финальный этап олимпийского отбора.
Положительные сигналы возникали: глава FIS Йохан Элиаш открыто поддерживал систему нейтральных атлетов на Играх, а перед решающим заседанием FIS разослала всем национальным федерациям письмо с доводами к допуску россиян.
Но скандинавская коалиция (Норвегия, Швеция, Финляндия), активно выступавшая против возвращения наших, все-таки победила.
Возможно, помогли угрозы бойкота — вчера норвежцы всерьез рассуждали через СМИ о том, чтобы сняться с соревнований, если туда приедут русские.
«Я считаю очень проблематичной саму мысль о том, что мы должны с ними соревноваться. Не совсем понимаю, что изменилось сейчас по сравнению с несколькими годами назад. Считаю, что россияне по-прежнему должны быть отстранены. Спорт является важным пропагандистским инструментом для России. Я думаю, что бойкот сработает», — говорил тренер норвежских лыжников Эйрик Мюр Носсум.
Финны уже заранее заявили, что россиян на первый этап Кубка мира в Руке не пустят — потому что въезд для граждан России в страну официально закрыт.
По информации ТАСС, перед заседанием несколько стран, включая представителей Норвегии и Швеции, уговорили членов FIS голосовать против допуска россиян, угрожая бойкотом Игр.
Очевидно, в FIS хотели вернуть Россию (хотя бы в урезанном составе), но не хватило смелости — влияние скандинавов в лыжных видах слишком велико.
Норвегия радуется, Россия готова идти в суд
Норвежцы уже ликуют.
«Мы рады и удовлетворены тем, что большинство в международном лыжном сообществе по-прежнему выступает за исключение спортсменов из России и Беларуси.
Федерация лыжного спорта Норвегии четко обозначила свою позицию с самого начала, и сегодняшнее решение — победа для всех, кто дистанцируется от действий России.
Хорошо известно, что по этому сложному вопросу существуют разные мнения, в том числе и внутри FIS. Подход Норвегии и Ассоциации лыжного спорта всегда заключался в том, что ничего не изменилось с начала конфликта 2,5 года назад. Затянувшийся конфликт не должен вознаграждаться участием в Олимпийских играх», — сказала президент Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг.
Йоханнес Клэбо тоже доволен: «Я поддерживаю это решение и оно соответствует моим взглядам и размышлениям по этому вопросу. Сейчас Россию не следует допускать в наш спорт. Да, я считаю, что FIS приняла правильное решение».
А Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) готовится к суду.
«Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выражает глубокое разочарование сегодняшним решением Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).
Это решение продолжает дискриминационную политику в отношении наших спортсменов, противоречащую основополагающему принципу политического нейтралитета, закрепленному в Уставе FIS. АЛВСР продолжает решительно выступать за равное и справедливое отношение к нашим спортсменам. Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путем обращения в судебные инстанции. АЛВСР по-прежнему привержена принципам справедливости, недискриминации и равенства в спорте».
Так что, шансов больше нет?
Есть, но небольшие. Осталась только одна лазейка — апелляция в Спортивном арбитражном суде (CAS).
За нас могут сыграть два свежих прецедента:
1. CAS признал дискриминацией отстранение сборной России по настольному теннису и обязал Европейский союз (ETTU) допустить наших к турнирам в нейтральном статусе.
В суде сослались на пункт в уставе ETTU, где говорится о недопустимости дискриминации спортсменов — а полное отстранение явно его нарушает.
С FIS ситуация похожая, вот пункт 5.2 из устава: «FIS не допускает никакой дискриминации в отношении национальных федераций или отдельных лиц (спортсменов, официальных лиц, судей, делегатов
Кажется, случаи почти идентичные, но здесь несколько нюансов. Во-первых, каждое дело CAS рассматривает отдельно без оглядки на другие решения (хотя неформально они, конечно, могут повлиять).
Во-вторых, поход в CAS — дело очень длительное. Апелляцию в настольном теннисе рассматривали 2 года, а сейчас до старта Кубка мира остался месяц. Даже при ускоренном рассмотрении дела (а такая опция есть), пожалуй, не успеть. Но попытаться точно надо.
2. На днях апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменил решение совета Федерации о недопуске россиян к отбору на Олимпиаду.
Доводы примерно те же, что и у CAS: тотальный бан — это нарушение собственного устава и вообще крайняя мера.
Вот только у FIS подобного органа нет. Но на это вполне можно сослаться в CAS.
***
Пока в Милан отобрались только фигуристы (Аделия Петросян и Петр Гуменник), ски-альпинист Никита Филиппов, а также есть шансы в шорт-треке и конькобежном спорте.
Вроде бы бобслеисты со скелетонистами должны прибавиться, но там пока мало что понятно.
Ну, а лыжникам, скорее всего, придется ждать до Игр-2030 во Французских Альпах.