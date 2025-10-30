Провалившая допинг-тест Карль признана лыжницей года в Германии

Церемония награждения немецких спортсменов прошла во вторник, 29 октября. Помимо Карль, лауреатами премии «Золотая лыжа» стал лыжник Фридрих Мох, биатлонисты Франциска Пройс и Филипп Наврат, а также прыгуны с трамплина Селина Фрайтаг и Андреас Веллингер.
В марте этого года Карль сдала положительный допинг-тест на кленбутерол, который входит в список запрещенных средств Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это вещество используется как лекарство для лечения бронхиальной астмы и других заболеваний дыхательных путей. Согласно официальной версии, кленбутерол содержался в сиропе от кашля, который был назначен спортсменке для лечения острого спастического бронхита.
В минувшем сезоне Карль четырежды финишировала на подиуме в индивидуальных гонках Кубка мира. В итоге она закончила сезон на втором месте в общем зачете, уступив первую строчку американке Джессике Диггинс.
Карль является олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в командном спринте. Также в ее активе на Играх в Пекине серебряная медаль в эстафетной гонке.