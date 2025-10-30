Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Провалившая допинг-тест Карль признана лыжницей года в Германии

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте Виктория Карль признана лучшей лыжницей сезона-2024/25 в Германии. Об этом сообщает официальный сайт Немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Церемония награждения немецких спортсменов прошла во вторник, 29 октября. Помимо Карль, лауреатами премии «Золотая лыжа» стал лыжник Фридрих Мох, биатлонисты Франциска Пройс и Филипп Наврат, а также прыгуны с трамплина Селина Фрайтаг и Андреас Веллингер.

В марте этого года Карль сдала положительный допинг-тест на кленбутерол, который входит в список запрещенных средств Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это вещество используется как лекарство для лечения бронхиальной астмы и других заболеваний дыхательных путей. Согласно официальной версии, кленбутерол содержался в сиропе от кашля, который был назначен спортсменке для лечения острого спастического бронхита.

В минувшем сезоне Карль четырежды финишировала на подиуме в индивидуальных гонках Кубка мира. В итоге она закончила сезон на втором месте в общем зачете, уступив первую строчку американке Джессике Диггинс.

Карль является олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в командном спринте. Также в ее активе на Играх в Пекине серебряная медаль в эстафетной гонке.