Провалившая допинг-тест Карль признана лыжницей года в Германии

В марте этого года Карль сдала положительный допинг-тест на кленбутерол, который входит в список запрещенных средств Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это вещество используется как лекарство для лечения бронхиальной астмы и других заболеваний дыхательных путей. Согласно официальной версии, кленбутерол содержался в сиропе от кашля, который был назначен спортсменке для лечения острого спастического бронхита.