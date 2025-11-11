Олимпийский чемпион Устюгов сообщил о пропаже лыж и палок

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, что потерял спортинвентарь — лыжи и палки, которые пропали у него во время сборов в Ханты-Мансийске.
"У меня неприятный момент случился. На одной из тренировок откатался, увидел ребят в спортгородке, решил с ними позаниматься и оставил свои лыжи и палки. Опомнился только спустя сутки.
Может кто-то увидит, просьба вернуть лыжи. По камерам посмотрели и в боксах прошли, но лыж нет. На лыжах наклеечка «ХМАО», они необычные, без мази", — сказал он в соцсетях.
Напомним, Устюгов является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. В сезоне-2016/17 он стал победителем многодневки «Тур де Ски».
В минувшем октябре стало известно, что FIS приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов до международных турниров даже в нейтральном статусе. В частности, они не смогут отобраться на Олимпиаду 2026 года.
Против допуска россиян выступили представители скандинавских и европейских стран. Более того, некоторые из них пригрозили выходом из FIS в случае, если российские спортсмены все же будут допущены.
Россия и Беларусь находятся под санкциями от Европы с 2022 года из-за ситуации на украине.