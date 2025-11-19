Олимпийская чемпионка Олюнина-Панарина умерла на 84-м году жизни

Олюнина-Панарина является девятикратной чемпионкой СССР и двукратной чемпионкой мира по лыжных гонкам. Она выступала на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле и 1972 года в Саппоро, где завоевала золото в эстафетной гонке 3×5 км и серебро в индивидуальной гонке на 10 км. Она является первой спортсменка из Костромской области, которой удалось выиграть медаль на Олимпийских играх.