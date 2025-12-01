Олимпийская чемпионка осудила поступок Большунова

29 ноября в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске Александр Большунов упал в результате столкновения с Александром Бакуровым на последнем повороте. После финиша Большунов подошел к Бакурову и толкнул его в спину, после чего тот упал. Бакуров, сильно хромая, покинул место конфликта. Большунов позже был дисквалифицирован по итогам спринта. Не ожидавший атаки Бакуров упал так неудачно, что получил внутреннюю гематому. Восстановление спортсмена займет около двух недель.
Юлия Чепалова не понимает, почему прославленный лыжник Большунов поступил таким образом.
«Для меня неприемлемо поведение Большунова. Любая эмоция должна быть сдержанной. В итоге Бакуров травмирован, и зачем Большунов так повел себя? Он мог бы после того, как схлынут эмоции, поговорить с Бакуровым, если были претензии. Зачем нужно было нападать? Я смотрела гонку. Бакуров не наступал Большунову на лыжи, ничего подобного не было. Да даже если бы наступил, что такого? Это рабочий момент во время гонки. Мне сколько раз наступали на лыжи, я же никого не убивала и не нападала после этого», — приводит слова Чепаловой «ВсеПроСпорт».
Тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что агрессивное поведение Александра Большунова связано с расстройством спортсмена из-за невозможности выступить на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
«Один из факторов такого срыва Александра — ситуация с положением на сегодняшний день возможности участвовать в Олимпийских играх. Он понимает, что к нему пристальное внимание, и слишком много недругов, которые не хотели бы видеть его на Олимпиаде и которые выражают свои пожелания достаточно открыто. Это есть и в руководстве FIS, и среди спортсменов», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом Sport24.
«А во-вторых, есть и эмоциональная сторона. Большунов и есть Большунов. Он на каждую гонку мобилизуется, мотивирует себя — выходит на запредельные нагрузки, мотивируя это огромным желанием. Когда происходит определенная несправедливость на дистанции, к сожалению, это все может вылиться в негативную сторону психологического срыва, что я 100% не одобряю. Думаю, Александр, понимая это, сожалеет о произошедшем. Я могу это предполагать, но сказать об этом может только он», — добавил тренер сборной России.