Олимпийская чемпионка осудила поступок Большунова

«Для меня неприемлемо поведение Большунова. Любая эмоция должна быть сдержанной. В итоге Бакуров травмирован, и зачем Большунов так повел себя? Он мог бы после того, как схлынут эмоции, поговорить с Бакуровым, если были претензии. Зачем нужно было нападать? Я смотрела гонку. Бакуров не наступал Большунову на лыжи, ничего подобного не было. Да даже если бы наступил, что такого? Это рабочий момент во время гонки. Мне сколько раз наступали на лыжи, я же никого не убивала и не нападала после этого», — приводит слова Чепаловой «ВсеПроСпорт».