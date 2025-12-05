Ричмонд
Клебо о допуске россиян: Не открывал шампанское, когда их отстранили

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не радовался отстранению российских спортсменов от международных стартов, хотя выступал против их допуска.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

«Я сказал то, что думаю, все время был в этом последовательным. Сейчас ситуация изменилась, и я вынужден реагировать соответствующе. Но это не так, что я открыл шампанское, когда FIS сказала, что они не смогут выступать», — приводит слова Клебо Langrenn.

Также Клебо сообщил, что не будет бойкотировать ОИ-2026 в Италии из-за допуска российских спортсменов.

«Я не буду бойкотировать. Я приму участие в Олимпиаде, если буду здоров и в хорошей форме», — приводит слова Клебо TV2.

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Благодаря этому российские лыжники получили возможность подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус и, при одобрении, участвовать в международных стартах, включая Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.