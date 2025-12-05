Клебо о допуске россиян: Не открывал шампанское, когда их отстранили

«Я сказал то, что думаю, все время был в этом последовательным. Сейчас ситуация изменилась, и я вынужден реагировать соответствующе. Но это не так, что я открыл шампанское, когда FIS сказала, что они не смогут выступать», — приводит слова Клебо Langrenn.
Также Клебо сообщил, что не будет бойкотировать ОИ-2026 в Италии из-за допуска российских спортсменов.
«Я не буду бойкотировать. Я приму участие в Олимпиаде, если буду здоров и в хорошей форме», — приводит слова Клебо TV2.
2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Благодаря этому российские лыжники получили возможность подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус и, при одобрении, участвовать в международных стартах, включая Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.