Клебо одержал 100-ю победу в карьере на Кубке мира

Одним из главных соперников норвежца до отстранения российских спортсменов был Александр Большунов, который дважды выигрывал общий зачет Кубка Мира (2019/20, 2020/21). На счету россиянина 28 побед на этапах Кубка мира — по этому показателю он занимает седьмое место.