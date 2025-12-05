Клебо одержал 100-ю победу в карьере на Кубке мира

29-летний норвежец занял первое место, преодолев дистанцию в финальном забеге за 2 минуты 59,89 секунды. Вторым стал его соотечественник Оскар Опстад Вике (+0,31), тройку замкнул швед Альвар Мюльбак (+0,34).
Клебо одержал юбилейную 100-ю победу на этапах Кубка мира. Он стал первым лыжником, которому покорилась данная отметка. Он более чем вдвое опережает ближайшего преследователя в лице норвежца Бьорна Дели, на счету которого 46 побед.
До Клебо отметка в 100 побед на Кубке мира покорялась лишь восьмикратной олимпийской чемпионке, норвежке Марит Бьерген (114).
Клебо является пятикратным обладателем Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/22, 2022/23, 2024/25). На его счету 177 индивидуальных стартов, в которых он одержал 100 побед и еще 28 раз приезжал на подиум.
Одним из главных соперников норвежца до отстранения российских спортсменов был Александр Большунов, который дважды выигрывал общий зачет Кубка Мира (2019/20, 2020/21). На счету россиянина 28 побед на этапах Кубка мира — по этому показателю он занимает седьмое место.