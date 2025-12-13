Ричмонд
CAS не получал запрос о нейтральном статусе от Таталиной

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опроверг, что получал запрос на арбитраж от российской фристайлистки Анастасии Таталиной.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Таталина получила нейтральный статус для выступления в международных турнирах. Анастасия заявила, что самостоятельно и за свои средства решала этот вопрос в CAS.

«СAS подтверждает, что на момент написания этого текста мы не получали запрос на арбитраж от фристайлистки Анастасии Таталиной», — сообщили Sport24 представители Спортивного арбитражного суда.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), помимо Таталиной, предоставила нейтральный статус лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву, а также двоеборцу Артему Галунину.

Анастасия Таталина — чемпионка мира 2021 года в биг-эйре, серебряный призер зимней Универсиады 2019 года в слоупстайле. Участница Олимпийских игр 2018 года. Специализируется на дисциплинах слоупстайл, хафпайп и биг-эйр.