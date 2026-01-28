Ричмонд
День в истории: 28 января 1956 года Любовь Козырева принесла СССР первое в истории золото зимних Олимпиад

70 лет назад, 28 января 1956 года, советская спортсменка завоевала первую для СССР золотую медаль Зимних Олимпийских игр.

Источник: РИА "Новости"

Любовь Козырева (позднее она выступала под фамилией Баранова) в детстве пережила блокаду Ленинграда. В 1950 году она впервые стала чемпионкой СССР по лыжным гонкам. Всего она 14 раз побеждала на национальных первенствах и 4 раза — на чемпионатах мира.

В 1956 году советские спортсмены впервые приняли участие в зимней Олимпиаде. В Кортине-д’Ампеццо 28 января Козырева опередила всех соперниц на дистанции 10 километров. Чуть позже в тот же день золото выиграл конькобежец Евгений Гришин. Козырева на той Олимпиаде завоевала еще и серебро в эстафете — советские лыжницы совсем немного уступили сборной Финляндии. В 1960 году в Скво-Вэлли Козырева-Баранова завоевала еще две серебряные олимпийские медали.

После завершения карьеры спортсменка участвовала в общественной деятельности, а также была послом Олимпиады-2014 в Сочи. В июне 2015 года Любовь Владимировна умерла в возрасте 85 лет.