День в истории: 28 января 1956 года Любовь Козырева принесла СССР первое в истории золото зимних Олимпиад

В 1956 году советские спортсмены впервые приняли участие в зимней Олимпиаде. В Кортине-д’Ампеццо 28 января Козырева опередила всех соперниц на дистанции 10 километров. Чуть позже в тот же день золото выиграл конькобежец Евгений Гришин. Козырева на той Олимпиаде завоевала еще и серебро в эстафете — советские лыжницы совсем немного уступили сборной Финляндии. В 1960 году в Скво-Вэлли Козырева-Баранова завоевала еще две серебряные олимпийские медали.