Эйлин Гу стала самой титулованной фристайлисткой в истории Олимпиад

Китайская спортсменка Эйлин Гу стала самой титулованной фристайлисткой в истории Олимпийских игр. Сейчас она выступает на Играх в Италии.
9 февраля 22-летняя спортсменка стала серебряным призером в слоупстайле. Золото выиграла Матильда Гремо из Швейцарии. Бронза у канадки Меган Олдхэм.
На счету Гу теперь 2 золотые и 2 серебряные медали на Олимпиадах. Гремо занимает второе место (2 золотые медали, 1 серебряная и 1 бронзовая). Третьим идет хафпайпист Дэвид Уайз (2+1+0).
Напомним, 22-летняя Гу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине стала самым молодым золотым призером в лыжном фристайле, выиграв соревнования по биг-эйру. Она впервые исполнила двойную пробку 1620, которую она никогда не пробовала на соревнованиях.
Фристайл — это экстремальный вид лыжного спорта, включающий прыжки, сальто, вращения и спуски по сложным трассам, входящий в программу зимних Олимпийских игр с 1992 года.