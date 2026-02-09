Эйлин Гу стала самой титулованной фристайлисткой в истории Олимпиад

Напомним, 22-летняя Гу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине стала самым молодым золотым призером в лыжном фристайле, выиграв соревнования по биг-эйру. Она впервые исполнила двойную пробку 1620, которую она никогда не пробовала на соревнованиях.