«Чувствовала себя слабачкой». Непряева — о спринте на ОИ-2026

«Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные. Я на их фоне просто “рахит”.



Мне кажется, соперницы в зале поднимают невероятные веса, как мужчины. Мне до них еще работать и работать. Когда я бегу спринт в России, то в квалификации могу чувствовать себя машиной, а здесь такое не прокатывает: снег такой, что толчки должны быть мощными. В России немного иначе, здесь спринт мне пока не поддается», — сказала Непряева в эфире Okko.