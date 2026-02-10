Ричмонд
«Чувствовала себя слабачкой». Непряева — о спринте на ОИ-2026

Российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала свое неудачное выступление в квалификации спринта классическим стилем на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

23-летняя россиянка не смогла отобраться в ¼ финала, показав 36-й результат среди 89 участников. Победительницей квалификации стала шведка Линн Сван, которой Непряева проиграла 15,4 секунды.

«Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные. Я на их фоне просто “рахит”.

Мне кажется, соперницы в зале поднимают невероятные веса, как мужчины. Мне до них еще работать и работать. Когда я бегу спринт в России, то в квалификации могу чувствовать себя машиной, а здесь такое не прокатывает: снег такой, что толчки должны быть мощными. В России немного иначе, здесь спринт мне пока не поддается», — сказала Непряева в эфире Okko.

В субботу, 7 февраля, Непряева провела дебютную олимпийскую гонку, финишировав на 17-м месте в скиатлоне. В Италии она выступит еще в двух дисциплинах — гонке с раздельным стартом на 10 км (12 февраля) и масс-старте на 50 км (22 февраля).

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.