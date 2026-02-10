Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Абсолютная деградация». Губерниев — о провале россиян в спринте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал неудачное выступление российских лыжников в спринте на Олимпийских играх в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли отобраться в финальные забеги, показав в квалификации 35-й и 36-й результат соответственно. Для выхода в ¼ финала им нужно было финишировать в топ-30.

«Как и говорил ранее, абсолютная деградация лыжного спринта в РФ! Спортсмены бежали как могли и готовы! Очевидны системные ошибки ФЛГР применительно к спринту! После хамского развала спринтерской группы Юрия Каминского лыжный спринт в России скатился в глубочайшую жо… яму! Привет бездарной верхушке ФЛГР», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее в скиатлоне Коростелев финишировал на четвертом месте, а Непряева пришла к финишу 17-й.

На Олимпиаде Коростелев и Непряева выступят еще в двух дисциплинах — гонке с раздельным стартом на 10 км (12 и 13 февраля) и масс-старте на 50 км (21 и 22 февраля).

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.