«Абсолютная деградация». Губерниев — о провале россиян в спринте

Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли отобраться в финальные забеги, показав в квалификации 35-й и 36-й результат соответственно. Для выхода в ¼ финала им нужно было финишировать в топ-30.
«Как и говорил ранее, абсолютная деградация лыжного спринта в РФ! Спортсмены бежали как могли и готовы! Очевидны системные ошибки ФЛГР применительно к спринту! После хамского развала спринтерской группы Юрия Каминского лыжный спринт в России скатился в глубочайшую жо… яму! Привет бездарной верхушке ФЛГР», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Ранее в скиатлоне Коростелев финишировал на четвертом месте, а Непряева пришла к финишу 17-й.
На Олимпиаде Коростелев и Непряева выступят еще в двух дисциплинах — гонке с раздельным стартом на 10 км (12 и 13 февраля) и масс-старте на 50 км (21 и 22 февраля).
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.