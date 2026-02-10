Россиянин Коростелев не смог пройти квалификацию в спринте на ОИ

Коростелев стартовал под 38 номером и пришел к финишу с результатом 3 минуты 19,88 секунды. Лыжник не попал в 30-ку сильнейших спортсменов, которые прошли в ¼ финала, заняв 35-е место в итоговом протоколе.
Шестикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта классическим стилем, преодолев дистанцию за 3.07,3.
Ранее еще одна российская лыжница Дарья Непряева также не смогла пройти квалификацию в спринте классическим стилем. Непряева пришла к финишу с результатом 3 минуты 51,60 секунды, заняв 36-е место в итоговом протоколе.
Напомним, в воскресенье Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне (10 + 10 км) на Олимпиаде, пропустив вперед норвежца Йоханнеса Клебо, француза Матиса Деложа и еще одного норвежца Мартина Левстрема Нюэнгета. При заходе на заключительный круг французский лыжник срезал участок трассы и получил желтую карточку. Российская сторона после гонки подала протест, но он был отклонен.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в нейтральном статусе.