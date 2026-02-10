Россиянин Коростелев не смог пройти квалификацию в спринте на ОИ

Напомним, в воскресенье Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне (10 + 10 км) на Олимпиаде, пропустив вперед норвежца Йоханнеса Клебо, француза Матиса Деложа и еще одного норвежца Мартина Левстрема Нюэнгета. При заходе на заключительный круг французский лыжник срезал участок трассы и получил желтую карточку. Российская сторона после гонки подала протест, но он был отклонен.