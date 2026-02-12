Непряева заняла 21-е место на Олимпиаде. Шведка Карлссон вновь победила

Для женской шведской сборной этот успех стал вторым подряд дублем на текущих Играх после аналогичного триумфа Карлссон и Андерссон в скиатлоне. Фриде Карлссон 26 лет. Она является трехкратной чемпионкой мира. В ее активе также бронза Игр в Пекине-2022.