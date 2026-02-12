Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непряева заняла 21-е место на Олимпиаде. Шведка Карлссон вновь победила

Фрида Карлссон выиграла лыжную гонку с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх в Италии. Она показала результат 22.49,2.

Второй стала ее соотечественница Эбба Андерссон, отстав от лидера на 46,6 секунды. Тройку сильнейших замкнула американка Джессика Диггинс.

Для женской шведской сборной этот успех стал вторым подряд дублем на текущих Играх после аналогичного триумфа Карлссон и Андерссон в скиатлоне. Фриде Карлссон 26 лет. Она является трехкратной чемпионкой мира. В ее активе также бронза Игр в Пекине-2022.

Единственная представительница России в этой дисциплине Дарья Непряева, выступающая в нейтральном статусе, финишировала на 21-м месте. Россиянка отстала от победительницы на одну минуту 55,8 секунды.

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. 10 км с раздельным стартом. Свободный стиль. Женщины

  1. Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2
  2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,6
  3. Джесси Диггинс (США) — отставание 49,7