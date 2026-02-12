Непряева заняла 21-е место на Олимпиаде. Шведка Карлссон вновь победила

Шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх в Италии. Она показала результат 22.49,2.
Второй стала ее соотечественница Эбба Андерссон, отстав от лидера на 46,6 секунды. Тройку сильнейших замкнула американка Джессика Диггинс.
Для женской шведской сборной этот успех стал вторым подряд дублем на текущих Играх после аналогичного триумфа Карлссон и Андерссон в скиатлоне. Фриде Карлссон 26 лет. Она является трехкратной чемпионкой мира. В ее активе также бронза Игр в Пекине-2022.
Единственная представительница России в этой дисциплине Дарья Непряева, выступающая в нейтральном статусе, финишировала на 21-м месте. Россиянка отстала от победительницы на одну минуту 55,8 секунды.
Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. 10 км с раздельным стартом. Свободный стиль. Женщины
- Фрида Карлссон (Швеция) — 22.49,2
- Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,6
- Джесси Диггинс (США) — отставание 49,7