Непряева рассказала, кто больше всего поддерживал ее на Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что ей хватило поддержи на Олимпиаде благодаря Федерации лыжных гонок России и ее президенту Елене Вяльбе.
Ранее спортсменка рассказывала, что в Европе получает больше поддержки, чем в России. Непряева признавалась, что российские зрители считают, что ей не место на Олимпиаде.
"Это раздули, ничего такого в этом интервью нет. Раздули, что я переживаю, загоняюсь, принимаю все близко к сердцу. На самом деле все по-другому, потому что у меня достаточно много поддержки. Елена Валерьевна мне пишет, постоянно переживает. Выкладывали, мол, она никак не поддерживает, но она просто не из тех людей, кто делает это громко, она постоянно за меня переживает.
Для меня достаточно ценно, что даже когда у меня все рушится и не получается, когда опускаются руки, она все равно меня поддерживает. На самом деле поддержки у меня очень много, руки я на себя не накладываю, как некоторые думают.
Опыт прибавляется, потому что это совершенно другой уровень и другой опыт для меня. Приходится по-другому раскладываться в гонке, но я рада просто находиться здесь и соревноваться с лучшими спортсменами в мире", — приводит слова Непряевой Okko.
Для 23-летней Непряевой это первые Олимпийские игры. В субботу она стала 17-й в скиатлоне, во вторник не сумела квалифицироваться в четвертьфинал спринтерской гонки, а в четверг заняла 21-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом.