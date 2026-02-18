Йоханнес Клебо стал 10-кратным олимпийским чемпионом

Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт преодолели дистанцию в финальном забеге за 18 минут 28,98 секунды. Вторыми финишировали американцы Бен Огден и Гас Шумахер, проиграв чемпионам всего 1,37 секунды. Бронзовые награды завоевали итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино.
Лыжные гонки. Зимние Олимпийские игры — 2026. Мужчины. Командный спринт. Финал
- Норвегия (Эйнар Хедегарт, Йоханнес Клебо) — 18:28,9
- США (Бен Огден, Гас Шумахер) — +1,4
- Италия (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино) — +3,3
- Швейцария (Яник Рибли, Валерио Грон) — +4,3
- Великобритания (Эндрю Масгрэйв, Джеймс Клагнет) — +7,6
- Канада (Антуан Сир, Ксавье Макивер) — +9,7
- Австрия (Михаэль Феттингер, Бенджамин Мозер) — +10,4
- Чехия (Иржи Туз, Михал Новак) — +13,7
- Германия (Фридрих Мох, Ян Штолбен) — +14,2
- Швеция (Юхан Хеггстрем, Эдвин Ангер) — +17,7
Для Клебо эта награда стала пятой золотой медалью на Олимпиаде в Милане. Ранее 29-летний норвежец побеждал в скиатлоне, спринте, гонке с раздельным стартом и эстафете, выиграв все гонки, в которых он принимал участие. Клебо повторил достижение американского конькобежца Эрика Хайдена, который завоевал пять золотых медалей на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плейсиде.
Кроме того, Клебо завоевал десятое золото на Олимпийских играх, благодаря чему обошел целый ряд девятикратных чемпионов летних Олимпиад, среди которых советская гимнастка Лариса Латынина. Выше него теперь только американский пловец Майкл Фелпс, на счету которого 23 олимпийских золота.
Заключительной гонкой для Клебо на Олимпиаде станет марафон на 50 км, который пройдет в субботу, 21 февраля. Норвежец является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.
Клебо и Хедегарт принесли Норвегии 15-е золото, благодаря чему их сборная упрочила лидерство в неофициальном медальном зачете, увеличив отрыв от занимающих второе место итальянцев до шести золотых медалей.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые не принимают участия в командных гонках.