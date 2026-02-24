Судейские ошибки Олимпиады-2026: 3 эпизода, о которых все говорят

На фоне геополитической напряженности и нейтрального статуса многих атлетов любое спорное решение на зимних Олимпийских играх мгновенно превращается в международный скандал. Эти инциденты вызвали протесты, недоумение и вопросы к самой системе оценок на зимних играх. В нашей статье — три самых громких случая Олимпиады-2026, где справедливость оказалась под вопросом.
Скиатлон — срезал трассу и получил серебро
В мужском скиатлоне 8 февраля 2026 года российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, финишировал четвертым с результатом 46 минут 14,6 секунды. Он уверенно шел к бронзе, но на 14-м километре его обошел француз Матис Делож.
Проблема в том, что Делож сознательно срезал поворот, проехав участок по прямой через заснеженное поле, минуя контрольный флажок. Это дало ему преимущество в 4−5 секунд — решающее в гонке такого уровня. Видеоповторы четко зафиксировали нарушение. Судьи признали факт нарушения и вынесли желтую карточку — предупреждение без временного штрафа. По правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS), такое нарушение может повлечь дисквалификацию или добавление времени, но в данном случае этого не произошло.
Российская делегация и Норвегия (чьи спортсмены также потеряли позиции из-за действий Деложа) подали официальный протест. Однако технический комитет FIS отклонил его. При этом ни одного объяснения, почему желтая карточка считается достаточным наказанием в такой ситуации, предоставлено не было. В итоге победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, серебро завоевал француз Матис Делож, а третьим стал Нюэнгет. Коростелев занял лишь четвертое место. Для россиянина это был шанс на первую олимпийскую медаль — упущенный из-за решения судей, которое до сих пор не могут объяснить.
Фигурное катание — золото без учета ошибок
Пара Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон принесла Франции золото в танцах на льду 11 февраля. Их победа была эмоционально встречена публикой, но вызвала волну критики среди экспертов и болельщиков. Анализ проката показал, что у французов были две грубые технические ошибки. По правилам Международного союза конькобежцев (ISU), за них должны снижаться оценки, как минимум, на 1−2 балла. Однако в протоколе вычетов не было.
В то же время американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, занявшие второе место, получили почти минус 1,5 балла за аналогичную потерю синхронности. Разница в 1,43 балла как раз и определила распределение медалей. В сообществе фигурного катания это вызвало бурю негодования, была создана петиция с требованием к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международному союзу конькобежцев (ISU) провести независимое расследование. Однако Международный союз конькобежцев (ИСУ) опроверг все подозрения и отклонил повторное рассмотрение оценок.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя выступление российского фигуриста Петра Гуменника (6-е место), прямо заявила: «Уровень судейства на этих Играх вызывает серьезные вопросы. Так безобразно судят! Безобразно. Я рада, что закончила работать». Она отметила, что Гуменник, несмотря на сильный прокат, получил несправедливо заниженные оценки. Интересно, что ISU до сих пор не опубликовала полный разбор решений судейской коллегии, ссылаясь на внутренние процедуры. Это лишь усиливает подозрения в необъективности.
Хоккей — гол коньком и другие спорные эпизоды
13 февраля 2026 года в рамках группового турнира Олимпийских игр сборная Словакии одержала победу над Италией со счетом 3:2. Но их победа оказалась омрачена серией спорных решений, которые вызвали бурю негодования у словаков.
На 37-й минуте защитник Словакии Мартин Маринчин попал рукой в лицо итальянцу Даниэлю Мантенуто. Судьи расценили это как удар клюшкой и дали 2 минуты удаления. Затем на 40-й минуте нападающий Павол Регенда совершил силовой прием против игрока без шайбы. Удаление было дано, хотя повтор показал: итальянец сам врезался в Регенду.
На 43-й минуте защитник Эрик Чернак толкнул Мантенуто за пределы игровой зоны. Судьи дали удаление, хотя движение было минимальным. А на 52-й минуте словак Адам Ружичка получил силовой прием, после которого у него пошла кровь из носа. Судьи не увидели нарушения. Но пожалуй, главный спорный момент — это второй гол Италии. Нападающий Дастин Газли отчетливо ударил коньком по шайбе, направив ее в сторону ворот. По правилам IIHF Международной федерации хоккея на льду, если игрок намеренно ударил по шайбе ногой (или любой другой частью тела), гол не засчитывается.
Судьи 4 минуты пересматривали эпизод, но засчитали шайбу, заявив, что «движение было неконтролируемым». Хотя IIHF не отменила результат матча, инцидент стал одним из самых обсуждаемых на Играх. Но, несмотря на спорное судейство, Словакия все же одержала победу.
Эти три случая показывают, что результат на Олимпийских играх не всегда зависит от мастерства спортсмена. Иногда он зависит от интерпретации правил, давления публики или просто человеческой ошибки. Пока спортсмены отдают годы жизни ради нескольких минут на льду или трассе, болельщики все чаще задаются вопросом: можно ли доверять системе, которая позволяет таким решениям оставаться без последствий.