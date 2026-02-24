Судейские ошибки Олимпиады-2026: 3 эпизода, о которых все говорят

Российская делегация и Норвегия (чьи спортсмены также потеряли позиции из-за действий Деложа) подали официальный протест. Однако технический комитет FIS отклонил его. При этом ни одного объяснения, почему желтая карточка считается достаточным наказанием в такой ситуации, предоставлено не было. В итоге победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, серебро завоевал француз Матис Делож, а третьим стал Нюэнгет. Коростелев занял лишь четвертое место. Для россиянина это был шанс на первую олимпийскую медаль — упущенный из-за решения судей, которое до сих пор не могут объяснить.