Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате России

На соревнованиях в Башкортостане 23‑летний Филиппов показал результат 2 минуты 41,96 секунды. После Игр‑2026 в Италии спортсмен вернулся в Россию всего за сутки до старта чемпионата страны.
У женщин выиграла Ирина Рачинская (3 минуты 37 секунд).
На прошедших Олимпийских играх Филиппов стал единственным россиянином, завоевавшим медаль. Филиппов является 23-кратным чемпионом России по ски-альпинизму. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов.