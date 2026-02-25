Ричмонд
Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате России

Серебряный призер Олимпийских игр‑2026 Никита Филиппов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате России по ски‑альпинизму.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На соревнованиях в Башкортостане 23‑летний Филиппов показал результат 2 минуты 41,96 секунды. После Игр‑2026 в Италии спортсмен вернулся в Россию всего за сутки до старта чемпионата страны.

У женщин выиграла Ирина Рачинская (3 минуты 37 секунд).

На прошедших Олимпийских играх Филиппов стал единственным россиянином, завоевавшим медаль. Филиппов является 23-кратным чемпионом России по ски-альпинизму. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов.

