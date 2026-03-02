Ричмонд
Филиппов получит квартиру на Камчатке за медаль Олимпиады

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в Италии ски-альпинист Никита Филиппов получит квартиру в Петропавловске-Камчатском, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Напомним, 19 февраля Никита Филиппов принес России единственную медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он стал вторым в финальном забеге спринта в ски-альпинизме.

«Никита Филиппов получит от Камчатского края квартиру в новостройке в Петропавловске. Ключи вручим в торжественной обстановке, как только он вернется домой после завершения весеннего цикла соревнований.

Такие достижения — это результат колоссального труда. Убежден, что выдающиеся успехи наших спортсменов, которые прославляют край и всю страну на мировом уровне, должны по достоинству оцениваться на родной земле», — написал Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

После Олимпийских игр Филиппов отправился в Башкортостан, где стал победителем чемпионата России в спринте. Для спортсмена эта награда стала 24-й золотой медалью с национального первенства.

На данный момент Филиппов готовится выступить на чемпионате Европы, который пройдет с 3 по 8 марта в Азербайджане.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов.

