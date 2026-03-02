Филиппов получит квартиру на Камчатке за медаль Олимпиады

«Никита Филиппов получит от Камчатского края квартиру в новостройке в Петропавловске. Ключи вручим в торжественной обстановке, как только он вернется домой после завершения весеннего цикла соревнований.



Такие достижения — это результат колоссального труда. Убежден, что выдающиеся успехи наших спортсменов, которые прославляют край и всю страну на мировом уровне, должны по достоинству оцениваться на родной земле», — написал Владимир Солодов в своем телеграм-канале.