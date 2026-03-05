Большунов уступил Забалуеву на финише эстафеты чемпионата России

Первое место в мужской эстафете заняла команда Республики Татарстан-2, в состав которой вошли Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов и Сергей Забалуев. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 13 минут 31,6 секунды.
Вторыми к финишу пришли спортсмены из команды Республики Татарстан-1 с Антоном Тимашовым, лидером Кубка России Сергеем Ардашевым, Иваном Горбуновым и трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в составе. Они уступили победителям всего 0,1 секунды.
Тройку призеров замкнула команда Республики Коми-1. Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин и Кирилл Кочегаров финишировали с отставанием в 0,5 секунды.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2026. Мужчины. Эстафета 4×7,5 км
1. Татарстан-2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов, Сергей Забалуев) — 1:13.31,6;
2. Татарстан-1 (Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов) — 0,1;
3. Коми-1 (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров) — 0,5;
4. Тюменская область (Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артем Мальцев) — 1,8;
5. Ленинградская область (Егор Гусак, Илья Трегубов, Никита Денисов, Александр Бакуров) — 1.45,5.
Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске и завершится 8 марта.