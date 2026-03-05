Большунов уступил Забалуеву на финише эстафеты чемпионата России

Вторыми к финишу пришли спортсмены из команды Республики Татарстан-1 с Антоном Тимашовым, лидером Кубка России Сергеем Ардашевым, Иваном Горбуновым и трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в составе. Они уступили победителям всего 0,1 секунды.