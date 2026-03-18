Британский лыжник напился прямо во время гонки на Кубке мира

23-летний спортсмен брал алкоголь у болельщиков, расположившихся вдоль трассы. В сети завирусился ролик, где Гледхилл останавливается у группы зрителей, выпивает банку пива, а затем продолжает гонку.
«Я начал пить пиво где-то на третьем круге. А потом вдруг, я выпил не так уж много, но начал немного пьянеть. Пил все подряд: пиво, крепкий алкоголь. Кто-то даже предложил жидкость для полоскания рта. Но меня почти сразу вырвало. Чертовски веселый опыт», — сказал Гледхилл.
Британец серьезно отстал от основной группы и финишировал на 67-м месте, проиграв победителю норвежцу Эйнару Хедегарту более 20 минут. На последнем круге его обогнали американка Джессика Диггинс и шведка Фрида Карлссон — участницы женской гонки, стартовавшие на 45 минут позже.
После инцидента иммиграционные власти Норвегии отказали Гледхиллу в продлении вида на жительство и теперь он должен покинуть страну до 28 марта. Лыжник заявил, что вынужденный отъезд фактически означает конец его спортивной карьеры, поскольку его тренировочная база находится в Лиллехаммере, где он прожил последние пять лет.