Коростелев рассказал, как выступили бы на Кубке мира другие лыжники из России

Четырехкратный чемпион России, участник Олимпийских игр-2026, лыжник Савелий Коростелев оценил возможные результаты лидеров Кубка России-2025/26 на международной арене.
«Все ребята, которые находятся у нас вверху турнирной таблицы Кубка России, находились бы рядом с нами. Выступали бы примерно так, как мы с Дарьей Непряевой», — цитирует Коростелева ТАСС.
Также Коростелев высказался о победе Сергея Ардашева в общем зачете Кубка России.
«Он победил за счет стабильности. Кто более стабилен, тот и на коне. Если хоть одна гонка где-то выпала, то ты теряешь много очков, которые потом очень тяжело отыграть. Я это знаю по своему прошлогоднему опыту. Сергей показывал очень стабильное начало сезона, середину, и тем самым обеспечил разрыв, который позволил здесь более расслабленно бежать», — добавил лыжник.
Савелий Коростелев в декабре получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. На Олимпиаде‑2026 22‑летний Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, пятое место в масс-старте на 50 километров, стал 15‑м в гонке с раздельным стартом и не смог преодолеть квалификацию в спринте.