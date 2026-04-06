Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коростелев рассказал, как выступили бы на Кубке мира другие лыжники из России

Савелий Коростелев оценил шансы лидеров Кубка России по лыжам на международных стартах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Четырехкратный чемпион России, участник Олимпийских игр-2026, лыжник Савелий Коростелев оценил возможные результаты лидеров Кубка России-2025/26 на международной арене.

«Все ребята, которые находятся у нас вверху турнирной таблицы Кубка России, находились бы рядом с нами. Выступали бы примерно так, как мы с Дарьей Непряевой», — цитирует Коростелева ТАСС.

Также Коростелев высказался о победе Сергея Ардашева в общем зачете Кубка России.

«Он победил за счет стабильности. Кто более стабилен, тот и на коне. Если хоть одна гонка где-то выпала, то ты теряешь много очков, которые потом очень тяжело отыграть. Я это знаю по своему прошлогоднему опыту. Сергей показывал очень стабильное начало сезона, середину, и тем самым обеспечил разрыв, который позволил здесь более расслабленно бежать», — добавил лыжник.

Савелий Коростелев в декабре получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. На Олимпиаде‑2026 22‑летний Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, пятое место в масс-старте на 50 километров, стал 15‑м в гонке с раздельным стартом и не смог преодолеть квалификацию в спринте.