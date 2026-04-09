Коростелев пока не получил призовые за Кубок мира

В минувшем сезоне 22-летний россиянин принял участие в шести этапах Кубка мира, заработав в общей сложности около 33,5 тыс. евро (3 млн рублей).
«На что планирую потратить призовые? Начнем с того, что эти деньги надо получить. Такая ситуация сложилась не из-за меня и не из-за FIS. Надо найти способ, как их получить, а потом решать, что с ними сделать», — сказал Коростелев.
В декабре 2025 года Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), который позволил ему участвовать в международных соревнованиях.
Коростелев выступил на зимних Олимпийских играх 2026 года, где принял участие в четырех гонках, заняв четвертое место в скиатлоне и пятое — в марафоне. В начале марта он занял третье место в классической разделке в Лахти и впервые в карьере финишировал на подиуме на этапе Кубка мира.
В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.