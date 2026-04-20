Лыжник Вальнес подписал контракт с футбольным клубом

Как сообщает Nettavisen, Эрик Вальнес намерен попробовать свои силы в футболе.
«Мы получаем игрока, который идеально нам подходит. Того, кто может пробегать 15−16 километров за игру. Эрик будет играть за нас, когда у него будет возможность, и с его физической формой это будет очень хорошо», — цитирует Nettavisen Адриана Нюмо Мельсета, играющего тренера клуба.
Вальнес ранее уже играл в футбол. В последний раз он выходил на поле в официальном матче в 2017 году в составе клуба шестого дивизиона «Серрейса». Клуб, за который выступал лыжник, одержал тогда убедительную победу (11:1), но Вальнес в том матче получил перелом ключицы.
Эрик Вальнес в Пекине-2022 завоевал золотую медаль в командном спринте вместе с Йоханнесом Клебо. Также он является трехкратным чемпионом мира, обладателем двух серебряных медалей мирового первенства. На Олимпиаде-2026 Вальнес занял шестое место в спринте.