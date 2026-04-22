Александр Панжинский оценил стиль работы Дмитрия Губерниева



—Несомненно, он — профессионал. Умеет выкручиваться из любой ситуации, находить слова в нужный момент. А как он умеет держать внимание зрителя? Даже в видах спорта, где он не силен как эксперт.



Единственное, что он потерял со временем — беспристрастность и нейтральность, которую, как мне кажется, должен соблюдать комментатор. Возможно, в силу своего авторитета. Либо же он выбрал такой образ. Часто оценивает тренеров, чиновников спортивных и неспортивных. Дмитрий перешел из ранга комментатора в ранг шоумена. Он гонится за медийностью, за цитируемостью. И эта погоня подталкивает его говорить порой слишком резко, идти на конфронтацию. Даже где‑то оскорбляя других. Вступая в конфликты, как с Еленой Валерьевной. Мне это не близко. Я — человек дружелюбный, пытаюсь сглаживать углы. Дмитрий же выбрал путь обострения. Это точно не мой путь. Как к профессионалу отношусь к нему с глубоким уважением. Но его путь медийного роста не поддерживаю, — сказал Панжинский в интервью «РИА Новости Спорт».