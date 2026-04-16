В Госдуме заявили о намерении помирить Вяльбе и Губерниева

«Хотел бы я, чтобы Губерниев стал моим советником? Мы будем разговаривать с Дмитрием и обсуждать эти вопросы. Для меня главное, чтобы были найдены общие точки. Моя задача — чтобы конфликт Вяльбе и Губерниева остался в прошлом. Хочу, чтобы вся наша совместная работа пошла на пользу лыжному спорту и сноубордингу», — заявил Свищев.
В апреле 2025 Губерниев поздравил Елену Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.
23 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Также Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, который ранее занимала Вяльбе.
Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.