Панжинский прокомментировал скандал Большунова с Бакуровым

Также с Никитой Крюковым был неприятный случай. Бежали на этапе Кубка мира в Стокгольме. Невероятно хорошая форма у меня, до этого занял шестое место в Драммене. И вот в Швеции я выигрываю квалификацию, Никита — 27‑й. В полуфинал он попадает лаки‑лузером. Бежим вместе, еще Нортуг с нами. И вот в один из поворотов заходим параллельно с Крюковым, я говорю: «Давай аккуратно». Он видит, что иду рядом, активно толкается ногой и ломает мне палку. Эмоций добавило еще и то, что я дал ему свои лыжи перед стартом. Невероятно обидно. В итоге он вышел в финал и выиграл. И даже не извинился: «Сам виноват», — приводит слова Панжинского «РИА Новости Спорт».