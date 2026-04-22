Панжинский прокомментировал скандал Большунова с Бакуровым

В декабре 2025 года Александр Большунов был временно отстранен от участия в соревнованиях. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам был обвинен в нанесении травмы Александру Бакурову после спринта на этапе Кубка России.
— Прошедший лыжный сезон в России не обошелся без громких скандалов. Как, например, случившееся между Александром Большуновым и Александром Бакуровым. Ты попадал в подобные ситуации?
— Бывало, что хотел очень сильно кое‑кому и втащить, и толкнуть, и избить прям. Но воспитание не позволяло. Всегда сто раз подумаю, на эмоциях стараюсь не действовать. Хотя плохое поведение соперника, бывало, лишало меня побед.
Например, конфликт с Ермилом Вокуевым на чемпионате России в 2014 году. Я был однозначным фаворитом. В финале начал спокойно, не стал убегать сразу. Это было ошибкой. Ермил накатил на меня. Жестко прыгнул на лыжи, потом еще и подрезал несколько раз. В итоге я на финише попал в медленную лыжню. Остался четвертым. К тому моменту уже пролетел мимо сочинской Олимпиады, а тут должен был стать чемпионом! Душу разрывало прям. Пообщались грубо потом. Дня три ходил злой. Все сгладилось только через год.
Также с Никитой Крюковым был неприятный случай. Бежали на этапе Кубка мира в Стокгольме. Невероятно хорошая форма у меня, до этого занял шестое место в Драммене. И вот в Швеции я выигрываю квалификацию, Никита — 27‑й. В полуфинал он попадает лаки‑лузером. Бежим вместе, еще Нортуг с нами. И вот в один из поворотов заходим параллельно с Крюковым, я говорю: «Давай аккуратно». Он видит, что иду рядом, активно толкается ногой и ломает мне палку. Эмоций добавило еще и то, что я дал ему свои лыжи перед стартом. Невероятно обидно. В итоге он вышел в финал и выиграл. И даже не извинился: «Сам виноват», — приводит слова Панжинского «РИА Новости Спорт».