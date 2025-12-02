Большунова отстранили от стартов за нанесение травмы сопернику

На минувших выходных Большунов упал после контакта с Александром Бакуровым во время полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России в Кировске, в результате чего пришел к финишу последним и выбыл из борьбы за победу. После гонки Большунов врезался в спину Бакурова, из-за чего тот упал на ограждение и получил ушиб ноги, из-за которого был вынужден пропустить следующую гонку. Позже стало известно, что из-за травмы Бакуров выбыл на две недели.