Большунова отстранили от стартов за нанесение травмы сопернику

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов временно отстранен от участия в соревнованиях. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФЛГР

Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Большунов будет отстранен до полного восстановления Александра Бакурова.

На минувших выходных Большунов упал после контакта с Александром Бакуровым во время полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России в Кировске, в результате чего пришел к финишу последним и выбыл из борьбы за победу. После гонки Большунов врезался в спину Бакурова, из-за чего тот упал на ограждение и получил ушиб ноги, из-за которого был вынужден пропустить следующую гонку. Позже стало известно, что из-за травмы Бакуров выбыл на две недели.

Ранее Большунов записал четырехминутное видеообращение, в котором извинился за своё поведение и предоставил свою точку зрения на произошедшее.

Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).