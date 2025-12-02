Большунова отстранили от стартов за нанесение травмы сопернику

Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Большунов будет отстранен до полного восстановления Александра Бакурова.
На минувших выходных Большунов упал после контакта с Александром Бакуровым во время полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России в Кировске, в результате чего пришел к финишу последним и выбыл из борьбы за победу. После гонки Большунов врезался в спину Бакурова, из-за чего тот упал на ограждение и получил ушиб ноги, из-за которого был вынужден пропустить следующую гонку. Позже стало известно, что из-за травмы Бакуров выбыл на две недели.
Ранее Большунов записал четырехминутное видеообращение, в котором извинился за своё поведение и предоставил свою точку зрения на произошедшее.
Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).