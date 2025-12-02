Большунов записал видео с извинениями после инцидента в Кировске

Во время полуфинального забега Большунов упал после контакта с Александром Бакуровым, в результате чего пришел к финишу последним и выбыл из борьбы за победу. После гонки Большунов врезался в спину Бакурова, из-за чего тот упал на ограждение, получил ушиб ноги и был вынужден пропустить следующую гонку. Позже стало известно, что из-за травмы Бакуров выбыл на две недели.
«Я сожалею о произошедшем, считаю, что поступил неправильно. В будущем такого поведения вы от меня не увидите. И я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать после финиша. В данной ситуации нужно было финишировать и спокойно поговорить с судьями, и, возможно, после уже с соперником. Послушать, почему он так поступил на дистанции, без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова», — сказал Большунов в видеообращении, опубликованном в личном телеграм-канале.
При этом 28-летний спортсмен обвинил группу Егора Сорина, в которую также входит Бакуров, в нечестной борьбе в контактных гонках.
«Что касается группы Сорина, то начиная с отстранения от международных стартов на протяжении лет двух я замечаю в каждой контактной гонке либо специальные перекрытия, либо подрезку, либо, как было на масс-стартах закрытия сезона, блокирования перед бонусными отсечками. Я понимаю, это спорт, но, как говорил кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно», — добавил Большунов.
Сегодня, 2 декабря, состоится заседание президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), на котором рассмотрят все обстоятельства инцидента между Большуновым и Бакуровым и примут соответствующие решения.
Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).