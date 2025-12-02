Большунов записал видео с извинениями после инцидента в Кировске

«Я сожалею о произошедшем, считаю, что поступил неправильно. В будущем такого поведения вы от меня не увидите. И я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать после финиша. В данной ситуации нужно было финишировать и спокойно поговорить с судьями, и, возможно, после уже с соперником. Послушать, почему он так поступил на дистанции, без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова», — сказал Большунов в видеообращении, опубликованном в личном телеграм-канале.