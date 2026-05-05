Вяльбе посоветовала Коростелеву «притухнуть и тренироваться»

«Но он же не в отношении именно Савелия говорил про Олимпиаду. Достаточно образно высказывался. Но я ни разу не видела, чтобы Саша потом хоть раз отвечал Коростелеву. Савелий любит такое, он же должен быть звездой экрана и всех газет! Вот он теперь звезда. Но был бы более крутой звездой, если бы приехал с медалью с Олимпиады. А он приехал без нее. Мне кажется, надо притухнуть немного и тренироваться.



Он будет двигаться дальше! У Савелия вся спортивная жизнь впереди, он заточен на спорт, все в порядке. Он еще молодой, но вот как это, если про него ничего не написали сегодня! “Все забыли!” Поколение сейчас такое», — сказала Вяльбе.