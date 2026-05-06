Вяльбе: Саша Большунов — сложный человек, но далеко не идиот

В прошлом сезоне Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала Большунову в получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.
«Кто? Саша завершит карьеру?! Да он в самом расцвете сил! Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Не думайте, что он дурачок. Абсолютно уверена, что он доживет до 2030 года в команде, еще и приедет с Олимпиады с медалями. Главное — поставить перед собой цель. Сейчас он очень тяжело переживал отстранение и то, что ему не дали нейтральный статус. Но я уверена, что он это переварит и пойдет в новое четырехлетие с другим настроем. Он еще будет локомотивом для остальных! Думаю, что и через четыре года он не уйдет», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости. Спорт».
В прошлом сезоне на международных стартах из российских лыжников выступали только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Они приняли участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Лучшим результатом 22-летнего Коростелева стало четвертое место в скиатлоне, 23-летней Непряевой — 17-я позиция в аналогичной дисциплине. Также спортсмены соревновались на этапах Кубка мира.
Олимпийские игры 2030 года пройдут с 1 по 17 ферваля во Французских Альпах.
29-летний Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).