Коростелев пообещал прислушаться к совету Вяльбе «притухнуть»

Российский лыжник Савелий Коростелев пообещал прислушаться к словам главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая посоветовала ему «притухнуть и тренироваться».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Елена Вяльбе дала этот совет лыжнику после его перепалки с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна — старший тренер, буду прислушиваться», — цитирует Коростелева РИА Новости.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.