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Судьбу выборов главы FIS решил всего один голос

11 июня в столице Сербии Белграде состоялся конгресс Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александр Оспельт из Лихтенштейна был избран новым президентом организации.

Единственным конкурентом Оспельта был дейстующий глава FIS, шведский бизнесмен Йохан Элиаш. Оспельт выиграл выборы с разницей в один голос. За него проголосовали 65 человек, за Элиаша — 64. Элиаш руководил FIS c 2021 года.

Оспельту 58 лет, он является юристом по образованию. В качестве предвыборного лозунга он выбрал «Соединяя мосты». Ранее он обещал в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах FIS, а не в интересах крупных лыжных держав. Однако будучи юристом, он, вероятно, не будет идти против рекомендаций Международного олимпийского комитета и решений Спортивного арбитражного суда.

На конгрессе FIS в Белграде присутствовали представители Федерации лыжного спорта и сноуборда (ФЛССР). Бывшая глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе также отдала свой голос при выборе президента.

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