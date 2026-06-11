Судьбу выборов главы FIS решил всего один голос

Оспельту 58 лет, он является юристом по образованию. В качестве предвыборного лозунга он выбрал «Соединяя мосты». Ранее он обещал в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах FIS, а не в интересах крупных лыжных держав. Однако будучи юристом, он, вероятно, не будет идти против рекомендаций Международного олимпийского комитета и решений Спортивного арбитражного суда.