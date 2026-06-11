Губерниев оценил перспективы допуска российских лыжников при новом главе FIS

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал избрание Александра Оспельта президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».
По мнению Губерниева, смена руководства организации не означает скорого возвращения российских лыжников на международные соревнования в полном объеме.
«Думаю, что назначение Оспельта на пост президента FIS означает, что человек из Лихтенштейна на данный момент будет отстаивать европейские интересы по отношению к России. В лыжах добиться полноценного допуска будет невероятно трудно», — заявил Губерниев.
Комментатор допустил возможность частичного допуска российских спортсменов, однако отметил, что полного возвращения в ближайшей перспективе ожидать не стоит.
В четверг на конгрессе FIS в Белграде Александр Оспельт победил на выборах президента организации, набрав 65 голосов. Его соперник, занимавший этот пост с 2021 года швед Йохан Элиаш, получил 64 голоса.
Оспельт является юристом по профессии. С 2024 года он входил в совет FIS, а ранее возглавлял Лыжную ассоциацию Лихтенштейна.