Губерниев оценил заявление Нортуга про Большунова и кризис в Норвегии

«В сборной Норвегии сейчас ситуация “хватай мешки — вокзал отходит”. От команды ушел главный спонсор. А FIS вообще на них забила болт. Норвежцы испытывают огромные трудности. Если бы все было нормально, то спонсор бы остался. Бизнес не обманешь. Когда вокруг соревнуются только норвежцы между собой, то пожинайте плоды. Еще пару лет без нас — и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими», — заявил Губерниев «СЭ».