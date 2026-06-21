Губерниев оценил заявление Нортуга про Большунова и кризис в Норвегии

Ранее Нортуг в интервью Sport24 отметил, что Большунов необходим мировым лыжным гонкам и сохранит позиции одного из сильнейших спортсменов в мире при условии возобновления соревнований с иностранными участниками.
«В сборной Норвегии сейчас ситуация “хватай мешки — вокзал отходит”. От команды ушел главный спонсор. А FIS вообще на них забила болт. Норвежцы испытывают огромные трудности. Если бы все было нормально, то спонсор бы остался. Бизнес не обманешь. Когда вокруг соревнуются только норвежцы между собой, то пожинайте плоды. Еще пару лет без нас — и профессиональные норвежские лыжи станут любительскими», — заявил Губерниев «СЭ».
Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне. В его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпийских игр.
Российские лыжники отстранены от международных стартов с конца февраля 2022 года. В сезоне-2025/26 Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским спортсменам Савелию Коростелеву, Дарье Непряевой и Никите Денисову, а также горнолыжникам, двоеборцам, сноубордистам, фристайлистам и прыгунам с трамплина.