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Во Франции заявили, что Олимпиады могут остаться без снега

Министр спорта Франции Марина Феррари в интервью Politico заявила, что зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в ближайшем будущем могут остаться без натурального снега.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: NASA

«Из-за изменения климата нет уверенности в том, что будет выпадать достаточно снега. Нужно подумать, как мы можем в будущем производить снег, чтобы не отбирать воду у потребителей. Предстоит сделать многое, я думаю, в будущем мало какие страны смогут снова организовывать зимние Олимпиаду и Паралимпиаду, нам нужна новая модель для грядущих поколений», — сказала Феррари.

Проблемы с натуральным снегом возникли на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, из-за чего организаторы использовали около 1,6 млн кубических метров искусственного снега. На качество снежного покрова на олимпийской трассе жаловался в том числе российский лыжник Савелий Коростелев.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2030 года во Французских Альпах — западной части горной системы. Предыдущая Олимпиада прошла в восточной части Альп.