Во Франции заявили, что Олимпиады могут остаться без снега

«Из-за изменения климата нет уверенности в том, что будет выпадать достаточно снега. Нужно подумать, как мы можем в будущем производить снег, чтобы не отбирать воду у потребителей. Предстоит сделать многое, я думаю, в будущем мало какие страны смогут снова организовывать зимние Олимпиаду и Паралимпиаду, нам нужна новая модель для грядущих поколений», — сказала Феррари.