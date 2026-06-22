Во Франции заявили, что Олимпиады могут остаться без снега

«Из-за изменения климата нет уверенности в том, что будет выпадать достаточно снега. Нужно подумать, как мы можем в будущем производить снег, чтобы не отбирать воду у потребителей. Предстоит сделать многое, я думаю, в будущем мало какие страны смогут снова организовывать зимние Олимпиаду и Паралимпиаду, нам нужна новая модель для грядущих поколений», — сказала Феррари.
Проблемы с натуральным снегом возникли на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, из-за чего организаторы использовали около 1,6 млн кубических метров искусственного снега. На качество снежного покрова на олимпийской трассе жаловался в том числе российский лыжник Савелий Коростелев.
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2030 года во Французских Альпах — западной части горной системы. Предыдущая Олимпиада прошла в восточной части Альп.