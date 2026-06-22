Свищев: Скоро FIS начнет обсуждать возвращение россиян

На прошедших в феврале 2026 года зимних Олимпийских играх в Италии единственными отечественными спортсменами в лыжных гонках, получившими допуск от международной федерации и выступившими на олимпийском турнире в нейтральном статусе, стали Савелий Коростелев и Дарья Непряева.