Свищев: Скоро FIS начнет обсуждать возвращение россиян

Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в ближайшее время поднимет вопрос о полноценном возвращении российских атлетов на международные соревнования.
«Этот вопрос поднимут в ближайшее время. Мы общались, и на словах все поддерживают возвращение наших спортсменов», — цитирует Свищева ТАСС.
Ранее на конгрессе FIS в Белграде (Сербия) состоялись выборы руководства организации. Новым президентом международной федерации был избран член совета FIS Александр Оспельт из Лихтенштейна. Его единственным соперником на выборах был действующий на тот момент глава организации шведский бизнесмен Йохан Элиаш.
На прошедших в феврале 2026 года зимних Олимпийских играх в Италии единственными отечественными спортсменами в лыжных гонках, получившими допуск от международной федерации и выступившими на олимпийском турнире в нейтральном статусе, стали Савелий Коростелев и Дарья Непряева.