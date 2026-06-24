Крюков сравнил российских спортсменов под санкциями с голодными собаками

В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным. После этого FIS позволила россиянам подавать заявки на нейтральный статус.