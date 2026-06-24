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Крюков сравнил российских спортсменов под санкциями с голодными собаками

Олимпийский чемпион считает, что спортсмены могут показать высокие результаты после допуска.

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

По словам Крюкова, российские спортсмены в условиях санкций скучают по международным стартам, поэтому после допуска могут показать высокие результаты.

«Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают — мчаться к победе», — сказал Крюков.

Олимпийский чемпион добавил, что спортсмен может защититься только одним способом — своими результатами.

Ранее Крюков предположил, что активное снятие санкций с российских спортсменов в зимних видах спорта может начаться через пару лет.

В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным. После этого FIS позволила россиянам подавать заявки на нейтральный статус.

В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.