Крюков сравнил российских спортсменов под санкциями с голодными собаками

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
По словам Крюкова, российские спортсмены в условиях санкций скучают по международным стартам, поэтому после допуска могут показать высокие результаты.
«Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают — мчаться к победе», — сказал Крюков.
Олимпийский чемпион добавил, что спортсмен может защититься только одним способом — своими результатами.
Ранее Крюков предположил, что активное снятие санкций с российских спортсменов в зимних видах спорта может начаться через пару лет.
В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным. После этого FIS позволила россиянам подавать заявки на нейтральный статус.
В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.