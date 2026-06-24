Легенда горнолыжного спорта арестован в США за наркотики

Боде Миллера арестовали в Айдахо в начале этого месяца, за несколько дней до восьмилетней годовщины смерти его дочери. После инцидента, произошедшего 6 июня, 48-летний Миллер был обвинен по одному пункту хранения запрещенного вещества и одному пункту хранения наркотических принадлежностей, сообщает TMZ.
Экс-звезда сборной США по горнолыжному спорту позже был освобожден после внесения денежного залога в размере пяти тысяч долларов. Он заявил о своей невиновности по обоим пунктам обвинениям. Дело расследуется прокуратурой штата Айдахо, Миллер должен явиться на предварительное слушание 29 июля.
Отмечается, что 19-месячная дочь Миллера, Эмелин, погибла в результате несчастного случая 10 июня 2018 года — она утонула в бассейне соседа. Эмелин была одним из шести детей Миллера.
Боде Миллер — один из самых титулованных горнолыжников в истории США, завоевавший шесть олимпийских медалей за свою карьеру. Среди них есть золотая медаль в суперкомбинации на Играх 2010 года в Ванкувере. Он также выиграл два титула обладателя Кубка мира, стал четырехкратным чемпионом мира за свою блестящую карьеру, которая сделала его одним из самых известных спортсменов в американских зимних видах спорта.
Он завершил спортивную карьеру в горнолыжном спорте в 2017 году. Боде Миллер позже работал телеведущим и оставался заметной фигурой в спорте после того, как ушел из гонок.