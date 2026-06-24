Легенда горнолыжного спорта арестован в США за наркотики

Боде Миллер — один из самых титулованных горнолыжников в истории США, завоевавший шесть олимпийских медалей за свою карьеру. Среди них есть золотая медаль в суперкомбинации на Играх 2010 года в Ванкувере. Он также выиграл два титула обладателя Кубка мира, стал четырехкратным чемпионом мира за свою блестящую карьеру, которая сделала его одним из самых известных спортсменов в американских зимних видах спорта.